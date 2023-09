VASTULAUSE ⟩ Andmekaitse Inspektsiooni ja Tartu Ülikooli selgitus olümpiaaditulemuste avalikustamise kohta

Arutelu lähtepunkt on Tartu Ülikooli teaduskoolile saadetud Andmekaitse Inspektsiooni ettepanek, milles paluti vaadata üle olümpiaaditulemuste avalikustamise protsess, et tagada parem isikuandmete kaitse. Kahjuks on liikvele läinud legend, et inspektsioon on keelanud olümpiaaditulemuste avaldamise, mis ei vasta tõele.

Ettepanekute täpsema sisuga on võimalik tutvuda inspektsiooni avalikus dokumendiregistris.

Ettepanekus soovitatakse Tartu Ülikooli teaduskoolil arutada Tartu Ülikooli andmekaitsespetsialistiga, millisel eesmärgil ja ulatuses andmeid veebilehel avalikustatakse ning kas senine avaldamise aeg on jätkuvalt asjakohane. Praegu on andmed avalikud 30 aastat, kuid nüüd tuleks mõelda, mis on selle eesmärk, milliste andmetega on seda võimalik saavutada ja kas teha seda nõusoleku või õigustatud huvi alusel. Inspektsioon ei kirjutanud ette avalikustamise tähtaega, kuid on soovitanud läbi mõelda andmete avaldamise ja säilitamise protsessi ning eesmärgid.