Rada kulges nii asfaldil kui kruusal ja iga võistleja pidi rajal hakkama saama ilma kõrvalise tehnilise abita. Red Bull Tour of Vikings on EJL 3. kategooria võidusõit. Võistlus on kantud EJL kalendrisse.

Red Bull Tour of Vikings võidusõidust said osa võtta kõik vähemalt 18-aastased ratturid, kes kuuluvad U-23 vanusegruppi ning kellel on piisav füüsiline valmidus ja treenitus, et läbida ühe päeva jooksul kuni 300 kilomeetri pikkune distants.