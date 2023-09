JUHTKIRI ⟩ Sprotte süüa – kas tõesti alandav?

Jukulaager on ju aastatepikkune traditsioon, milles pea iga gümnasist on osalenud ja erinevad katsumused läbinud.

Kas tänapäeva ühiskonnas on sellised katsumused omal kohal või pigem küsitavad, sõltub arvajast. Selge on aga see, et naljakaid katsumusi on abituriendid jukudele ehk kümnendikele alati välja mõelnud pigem lõbu pärast.