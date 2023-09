MUHU UUDISSED ⟩ Undrehti Asjade Päe

Ei neh, ma mõtle juba ammu aega, et tia kas meite kohta ep suaks kuskile suure silla piale äkist mõnda tõket ette mitte? Keskele riigimoantied? Et suadaks terve liikluse Vanamõisa kaudu Täkuniiti ja sialt siis tammi otsa. Vuata kui laŋsasti massinad liikuma akkaks. Või kui mõni tõesti tunneb, et taal oo sest mürast just kõriauguni, mis autud tegavad, siis kuule tule ete ela ühepääva meil ja maka kua üks üö. Siis sa pärast tunned, kui kena vaikne sool kodu oo.