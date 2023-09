KAS ABISTATUD ENESETAPP VAJAB REGULATSIOONI? ⟩ Inimese elukaare lõpp peab olema väärikas

Usun, et kui inimese vaimne seisund on korras, siis peaks tal ka see õigus olema. Vähemalt siis, kui alternatiiv on voodikeskne elu, valud, kannatused. Abistatud suitsiid oleks võimalus väärikaks lahkumiseks. Loomulikult ma tean, et elu peab austama. Usun ka, et kergekäeliselt ei teeks seda otsust keegi. Inimene ise peab tegema selle valiku ja saama võimaluse see ka teoks teha. Kindlasti peaks abistatud suitsiidi reguleerimiseks olema seadusandlus. Suurem kaasamine sellel teemal peaks toimuma sedavõrd väärikalt, et see ei teeks haiget.