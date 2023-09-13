N, 14.09.2023
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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

6.09 – 12.09
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 6.09 – 12.09

 

SÜNNID

  • Lennart Kivi (26.08) Kuressaare linn
  • Ainar Kello (28.08) Aru küla
  • Hermann Perens (4.09) Ratla küla
  • Markus Väli (4.09) Laimjala küla
  • Martabel Rätsep (6.09) Kuressaare linn
  • Georg Õunpuu (7.09) Kuressaare linn
  • Aksel Vahtra (9.09) Nasva alevik
  • Melissa Koppel (9.09) Kärla alevik

SURMAD

  • Aagu Takkis (80) Kuressaare linn
  • Urmas Kaasik (53) Nihatu küla
  • Henn Ormet (93) Hellamaa küla
  • Aino Rahu (92) Reina küla
  • Ellen Ella (83) Kahutsi küla
  • Urve Saarem (82) Kuuse küla
  • Sirje Kaasik (69) Nõmmküla
  • Kalev Maidle (59) Paevere küla
  • Meelis Lippand (47) Saaremaa vald

ABIELUD

  • Helerin Koppel ja Priidik Vapper – 9.09
  • Mari Olvi ja Viljar Kallaste – 9.09
  • Mari Mets ja Richard Männikust – 13.09
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