Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 6.09 – 12.09
SÜNNID
- Lennart Kivi (26.08) Kuressaare linn
- Ainar Kello (28.08) Aru küla
- Hermann Perens (4.09) Ratla küla
- Markus Väli (4.09) Laimjala küla
- Martabel Rätsep (6.09) Kuressaare linn
- Georg Õunpuu (7.09) Kuressaare linn
- Aksel Vahtra (9.09) Nasva alevik
- Melissa Koppel (9.09) Kärla alevik
SURMAD
- Aagu Takkis (80) Kuressaare linn
- Urmas Kaasik (53) Nihatu küla
- Henn Ormet (93) Hellamaa küla
- Aino Rahu (92) Reina küla
- Ellen Ella (83) Kahutsi küla
- Urve Saarem (82) Kuuse küla
- Sirje Kaasik (69) Nõmmküla
- Kalev Maidle (59) Paevere küla
- Meelis Lippand (47) Saaremaa vald
ABIELUD
- Helerin Koppel ja Priidik Vapper – 9.09
- Mari Olvi ja Viljar Kallaste – 9.09
- Mari Mets ja Richard Männikust – 13.09