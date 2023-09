Nairise sõnul on vahva ka see, et oma väravad avavad taas mitmed koduhoovid. On neid, kes on juba eelmistelgi kordadel osalenud, ent on ka päris uusi tegijaid. "Inimesed on ikka öelnud, et nii põnev ju, saab teiste hoove näha," märkis Nairis.