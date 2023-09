Mäebe küla pensionär Olev Teras räägib, et rebased muutusid tavapärasemast sagedamini nähtavaks juba mitu aastat tagasi ja käivad nüüd külas ringi nagu omainimesed. “See, et siin rebased tuppa ronivad, on täiesti tavaline asi. Nad lasevad päise päeva ajal ringi, mulle tuli üks nii lähedale, et vaat et sülle ei roni.”