TULEMUSED ⟩ Motokrossi Saarte karikas peeti viimane etapp

Karikavõistlustest võisid osa võtta Saare maakonna ja Hiiu maakonna elanikud, sissekirjutust omavad inimesed, elamu/suvilaga hoonestatud kinnisvara omanikud ja kõigi nimetatute järeltulijad. „Külalissõitjaid“ starti ei lubata, erandiks on MX Naised, mis on avatud klass kõigile naissoost sõitjatele. Ning samuti on lubatud starti tütarlapsed väljaspoolt saari madalamatesse klassidesse.