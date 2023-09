Politsei kontrollis Kaarmal jukude kainust

"On väga kiiduväärt, et inimesed enda ümber toimunut märkavad ja sellest teada annavad. Politseile oli kõnealune pidu juba eelnevalt teada ning suheldud oli ka peo korraldajatega, et pidu oleks korraldatud vastutustundlikult ja sellega ennetada võimalikke rikkumisi. Piirkonnas viibis ka patrull, kes sai väljakutsele kiirelt reageerida," rääkis Kuressaare jaoskonna piirkonnagrupi juht Minna Raun.