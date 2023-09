"Kui sul on üle söödavat, mittesöödavat, ehitusmaterjali või hoopis rendid mõnda seadet välja või oskad teenust pakkuda, siis kirjuta see siia tabelisse," saab Pöide kogukonna Facebooki lehelt lugeda üleskutset osaleda Pöide vahetusringis. "Kui tabel täitub, saab süsteem toimima hakata ja meil on infokandja, kus näha, mis ressursse kellelgi jagada on."