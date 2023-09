KODANIKU ABC ⟩ Rahvaülikoolis alustab kodanikuhariduse õpiring

“Kutsume saarlasi arutlema selle üle, milline on nende Saaremaa, mida annab aktiivseks kodanikuks olemine ja mismoodi saavad nemad rääkida kaasa kohaliku elu kujundamisel. Teeme seda Põhjamaades populaarse õpiringi meetodil, mis on üks kaasavamaid aruteluvorme,” ütleb Saaremaa kogukonnaringi eestvedaja Marvi Ehte.

Kogukonnaringid “Kodanikuks olemise ABC” alustavad Kuressaare Rahvaülikoolis järgmisel teisipäeval, 26. septembril kell 17.30, kodanikuhariduse teemaline õpiring on osalejatele tasuta. Ringi eestvedajaks on Marvi Ehte, kes on ühtlasi Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse õpetaja. Lisaks on vastavalt teemadele kaasatud külalislektoreid ja eksperte väljastpoolt.