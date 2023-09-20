Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 13.09–19.09
SÜNNID
- Leonhard Samuel Adramees (2.09) Kahutsi küla
- Matilda Tamm (7.09) Salme alevik
- Maia Kasemaa (8.09) Ratla küla
- Frank Teern (11.09) Muratsi küla
- Loviise Zenkevičs (12.09) Leina küla
- Aliise Moora (14.09) Pärsama küla
SURMAD
- Ralf Lõhmus (52) Tõnija küla
- Jüri Vahter (86) Hellamaa küla
- Liia Krumm (67) Kuressaare linn
- Silvi Laasmaa (91) Kuressaare linn
- Eha Martin (80) Kuressaare linn
- Helju Eldemeel (79) Ardla küla
- Viktor Peit (77) Kuressaare linn
ABIELUD
- Kairi Ool ja Raigo Aadussoo – 16.09