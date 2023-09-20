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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

13.09–19.09
Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 13.09–19.09

SÜNNID

  • Leonhard Samuel Adramees (2.09) Kahutsi küla
  • Matilda Tamm (7.09) Salme alevik
  • Maia Kasemaa (8.09) Ratla küla
  • Frank Teern (11.09) Muratsi küla
  • Loviise Zenkevičs (12.09) Leina küla
  • Aliise Moora (14.09) Pärsama küla

SURMAD

  • Ralf Lõhmus (52) Tõnija küla
  • Jüri Vahter (86) Hellamaa küla
  • Liia Krumm (67) Kuressaare linn
  • Silvi Laasmaa (91) Kuressaare linn
  • Eha Martin (80) Kuressaare linn
  • Helju Eldemeel (79) Ardla küla
  • Viktor Peit (77) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Kairi Ool ja Raigo Aadussoo – 16.09
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