MUHU UUDISSED ⟩ Muhu suare pial õppetse ussisõnu

Ei neh, kui sedaviisi oo arvatud, juu siis sellel ikka mingitsugune tõepõhi kua all piab olema. Ja nõnna põlegid ju vale, et just Muhu suare pial ussisõnu õppetse. Neh, vat just! Just sõukse nimega õppus oo nädali lõppus siiakanti kua tulemas. Või neh, juba selle kessiku akkab ju pihta ja lähäb kuni mihklibeni välja.