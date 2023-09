Kapten Kuusk sai lõpuks käärid habemesse lüüa

Admiral Bellingshausenist oli saanud esimene sinimustvalge lipu all Loodeväila läbinud purjelaev ajaloos. Loodeväil ehk Northwest Passage on Wikipedia andmetel mittelaevatatav meretee Atlandi ja Vaikse ookeani vahel. Üheksa kuud aastas on see täielikult jäätunud, juulist septembrini sulab paiguti just nii palju lahti, et õnnelikumad võivad läbi pääseda, aga tingimata ei pruugi. Sulamine pole ühtlane ja on aastati väga erinev. Sel aastal on läbimist üritamas 17 purjelaeva, ühe puhul on juba selge, et jäädakse Loodeväila talvituma, sest tehniliste viperuste tõttu tuleb uus jää enne peale, kui nad väila keerulisemast osast Kanada Arktikas läbi jõuavad.