AUTOVABA PÄEV ⟩ Homme võib elektritõuksi rentides saada üllatuse

Bolti tõukerataste suuna juhi Karl Apsoloni sõnul on tasuta elektriliste tõukerataste pakkumise eesmärk võimaldada inimestel proovida alternatiivi isiklikule autole. "Uuringute kohaselt kasutab pea 60% linnades elavatest inimestest igapäevaselt isiklikku sõiduautot ja samal ajal 64% inimestest leiab, et ummikud on täna suur probleem. Elektrilised tõukerattad koos jalgrataste ja ühistranspordiga, on hea viis liikuda linnas autovabalt," ütles Apsolon.