"Et täna me oleme liikumas siis sinna suunda, kus maakonnad on pidanud väga sisuliselt analüüsima seda, kuhu nad liiguvad ja kui nad on selle analüüsi ära teinud läbi maakonna arengustrateegia, siis riik panebki vastavalt nendes strateegiates ette nähtud eesmärkidele-visioonidele siis oma õla alla," rääkis Saaremaa abivallavanem Liis Lepik ERRile antud intervjuus.