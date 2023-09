ROBERT VIRVES ⟩ Oleksin soovinud mõne tulemuse välja sõita

„Hooaeg on läbi ning kahjuks väga ei tulnud seda, mida ma võib-olla ootasin ja lootsin, kuid kokkuvõttes, mis seal ikka,“ rääkis Robert Virves. „Tagantjärgi ei saa enam teha midagi ja võtan seda, kui õppeaastana WRC2 klassis. Loodan, et uuel aastal saab jälle ja siis juba oluliselt paremini.“

Noor rallipiloot lootis, et üleüldine tempo on parem ja muidugi oleks ta soovinud ka mõne tulemuse välja sõita. „Poodium või sinna lähedalegi,“ selgitas Virves, lisades, et kahjuks ühtegi sellist võistlust, kus oleks saanud probleemide vabalt sõita kokkuvõttes ei olnudki.

„Kaotust liidritele ajaliselt on raske hinnata, aga kindlasti oleks see pidanud olema oluliselt väiksem. Väga vähe oli hetki, kus kõik toimis minu enda jaoks nii nagu peab ja häid katseaegu oli vähe.“

Samas märkis Robert Virves, et ta peab kindlasti olema rahul sellega, et selline võimalus üldse oli. „See oli minu karjääri jaoks kasulik ja täna kõige olulisem. Õppisin palju, aga midagi otseselt välja tooma ei hakka. Aga need on detailid, mis toimuvad tagaplaanil ja mida pealtvaataja raja ääres ei näe,“ tõdes ta.