JOO VETT ⟩ Kuressaare linna kraanivee ohutuse kohta SMS teavitust ei tule

Saaremaa vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Anu Vares märkis, et teade linna kraanivee ohutuse kohta avaldati juba 8. septembril valla infokanalites ja ka Saarte Hääle veebilehel. Selles märgiti muuhulgas, et terviseamet lubab inimestel pärast torude voolutamist taas kraanivett tarvitada.

"Kui silmas on peetud SMS-teavitust, siis seda kasutatakse korraga võimalikult paljude inimeste kiireks teavitamiseks vahetu ohu korral. Vallavalitsus soovis 8. septembri õhtul saata inimestele ka SMS-i selle kohta, et Kuressaare kraanivesi on ohutu ja Terviseamet lubab seda juua. Siis aga saime teada Päästeameti seisukoha, et kuna olukorra normaliseerumine inimeste elu ja tervist ei ohusta, siis vastavat teavitust SMS-i teel ei tehta, vaid selleks kasutatakse teisi kommunikatsioonikanaleid," selgitas Vares.