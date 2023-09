Kas väikekool on kohaliku kogukonna nägu?

“Uus kooliaasta on igapäevase rütmi juba sisse saanud – seda nii koolimajades kui ka kodudes. Mida väiksem on kool, seda olulisem on küsimus, kas ja kuidas on koolilainele jõudnud kohalikud kogukonnad,” kirjutab väikekoolide kaardistuse läbiviija Kristiina Maripuu OÜ-st Keelemeel.