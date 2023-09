JUHTKIRI ⟩ Raha tuulde loopimine lõpeb

Arvamusi on kahetisi, kuid arvestades, et tasuta ühistranspordi eesmärk populariseerida bussisõitu ja vähendada autode kasutust ei ole kuigivõrd vilja kandnud, on see igati mõistlik otsus. Otsus lõpetada aastaid kestnud raha tuulde loopimine. Kasutab ju ühistransporti Kallase sõnul endiselt vaid viiendik Eesti inimestest.