TOIT ⟩ Meretagune lammas vanalinnas

Restorani Yljes peakokk Teele Nöps tunnistas, et pop-up-restorani toomine Ruhnust Saaremaale oli keeruline ja kulukas. “Näiteks et edasi anda meie restorani hõngu, võtsime kaasa kõik oma nõud. Need võiks ju ka rentida, aga siis ei ole seda õiget tunnet,” selgitas ta. Selleks, et maitsete kõrval ka meretagust visuaali näha oleks, tõid ruhnlased Kuressaarde kübekese Ruhnu sadama eksterjöörist ehk lambikeste jada, mis paigutati restorani interjööri.