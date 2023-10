Täna peeti Sandla Rahvamajas traditsioonilist väärikate pidu. Peost võtsid osa Pihtla piirkonna eakad aga ka need väärikas vanuses inimesed, kelle elutee on selle piirkonnaga ristunud. Tantsuks mängis ansambel Siin Me Oleme Muhust, eeskavaga astusid üles Pihtla kooli õpilased, muusikalist külakosti pakkus naisansambel Nõianeitsid Torist.