Ott Tänak sai MM-sarjas hooaja teise etapivõidu

"Me oleme väike hulk inimesi, aga tegime suurepärast tööd. Tšiili on suurepärane paik, kus toetatakse kõvasti ja isegi mõned eestlased olid siin, mis on üllatav!," rääkis Tänak, kes võitis ka eelmise Tšiilis peetud MM-etapi, mis peeti 2019. aastal.