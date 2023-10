Anton Teras ⟩ Peame mõtlema ka hambaravi tulevikule

“Kui lugeda Saaremaa valla koalitsioonilepingut ning erakondade ja valimisliitude valimislubadusi, siis on juba seal öeldud, et Kuressaarde Aia tänavale peaks kerkima terviselinnak, kus on koos kõik erinevad meditsiiniteenused. Seda perspektiivi arvestades on ka plaan haigla ja hambapolikliiniku sihtasutused ühendada.