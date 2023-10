Monumendikivi rändab linnast Pilgusele

Saaremaa merekultuuri seltsi liige Urve Vakker, kelle maadelt kivimürakas aastapäevad tagasi leiti ja linna sõidutati, ütles, et rahnu algse asukohani on sealt linnulennult kolm-neli kilomeetrit. "Titerannas on see kivi ehk natuke kaugel ja turisti jaoks ka ebamäärane. Siin saab ta olema tee ääres, kes tahab, võib korraks peatuda, välja tulla ja mõtelda, mis siin on olnud," rääkis Vakker Kadi raadio "Keskpäeva" saates. Ta lisas, et koht on sobiv kasvõi juba seetõttu, et Pilguse mõis kuulus 220 aastat Bellingshausenitele, tulevane admiral sündis selle kõrvalmõisas Lahetagusel.