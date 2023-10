JUHTKIRI ⟩ “Vol2” tulekahju valgustab vallavalitsuse tegematajätmisi

Ja asi õigupoolest ongi väga hull. Muidugi mitte ainult see, et noortel on võimalik neid kümneid kogunemiskohti jumalarahus kasutada. Vaid just see, et meie saarel elab Eesti mõistes erakordselt palju riskilapsi ja probleem on vallavalitsusel ammuilma üle pea kasvanud.