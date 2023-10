MTÜ Saare Rannarahva Selts juhatuse liige Vahur Kraft märkis, et visuaal- ja helireostuse mõjude hindamisel on KMH täiesti kõlbmatu ning sellisel alusel hoonestusloa väljastamine oleks kuritegu kohalike elanike tervise ja vara vastu.

„Täielikult on ignoreeritud visuaali mõju kohalike elanike kinnisvarade hindadele ja loodusturismile, mida kohalikud elanikud on viimase 30 aasta jooksul Saaremaa arengukavadest lähtuvalt rannas arendanud. Täielikult on ignoreeritud eelnevast tulenevat mõju tööhõivele, kultuuripärandile ja inimasustusele Lääne-Saaremaal. Täielikult on ignoreeritud tööstuspargist lähtuvat öist valgusreostust,” tõi Kraft esile.