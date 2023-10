MUHU UUDISSED ⟩ Terissid ja kenad viinakuu algust!

Neh, niipalju siis oln asidest. Aga et mis tulemas oo? Komid oo kua meite õimlased juu. Neh, kuskilt sialt Komimualt masu nie iestlased rüistes omad aegu siia tullidkid vist. Paramad elujärge otsima. Või neh, olga ete mesmuodi tahes, aga ühed soomeugrilased oo nii iestlased kut komid. Ja nüid selle kuu sihes pietse ju õimupäävi kua. Ja selle taudi oo laupa, 7. oktoobril kellu ühest Hellamoa külakeskuses külas Anna Kuznetsova. Pidada komi olema, vähemaste juurikad olla Komist. Ja taa tuleb muhulastele riakima Komi rahvariietest ja kielest ja taaga seltsis suab siis sial otsida kua, et mis oo iesti ja komi kieles ühtemoodi sõnu näituseks. Ja mõuksi kombeid oo ühesuguseid ja muid nõuksi asju. Nõnna et võtke kolm eurut seltsi ja laupa kellu üheks Hellamoale.