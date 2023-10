ÜLESKUTSE ⟩ Kallid Saaremaa naised, minge sõeluuringule!

Jah, sõeluuringule peaks kutsuma palju nooremaid kui 50-aastaseid ja palju vanemaid kui 68- aastaseid naisi. Jah, teavitus ja hõlmatus ja ennetamine peaksid olema paremad. Jah, on väga halb, et meie riigis on liiga vähe kiirendeid kiiritusravi tegemiseks. Jah, on kaugelt liiga vähe räägitud raviks valmistumisest ja ravijärgsest ühiskonda naasmisest. Jah, palliatiivravi ei ole vajalikus mahus kättesaadav.