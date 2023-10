Pütsepa kohta kirjutati aasta õpetajaks esitades, et ta on staažikas pedagoog, kes märkab ja tegutseb, vahendab kool sotsiaalmeedias.

"Pole saladus, et tema valdkond on raske, kuid ta leiab igale õppijale sobiva viisi, ja seda nii, et õppijad sellest ka aru saavad. Talle läheb korda, mis koolis toimub ja mis õppijatega toimub. Eelmisel õppeaastal oli ta tulihingeline mentor noorele kolleegile ja on seda tänaseni."