NÄDALA LAITUS Kuigi noortekampade kogunemine räämas hoonetesse ja hoovidesse on juba habemega probleem, ei ole Saaremaa vallavalitsus suutnud siiani joomaurkaid sulgeda. Selge see, et kui suhelda räämas kinnistute omanikega üksnes kirja teel, pole sellest mingit kasu.