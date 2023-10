JUHTKIRI ⟩ Maaelu – hääbuv või hoogu koguv

Ometi on ääremaa külade hulgas ka vastupidiseid näiteid – need on külad, kus elanike arv hoopis kasvab, nagu Undva ja Kõruse sealsamas Tagamõisa poolsaarel. Kaunis loodus ja ühtehoidev kogukond innustab ka teisi sinna kolima. Olgugi et osa elanikest tuleb üksnes suveks. Elanikkonna kasv ei pruugi aga siiski tähendada seda, et teenuseid juurde tuleb või olemasolevaid parendatakse.