FC Kuressaare U21 mängis vihmas viiki

“Ei olnud päris see, mida oleks tahtnud, kuigi esimene poolaeg selles mõttes üllatas, et saime palliga toimetada,“ rääkis peatreener Sander Viira. „Oli teada, et tuul on faktor ja see kohtumise jooksul tõuseb. Õnneks tegid nad meie eest töö ära ja võtsid ise esimesena tagantpoolt tuule.“