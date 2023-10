JUHTKIRI ⟩ Torm kui õppetund

Kindlasti seda, et meil on asulates, kalmistutel ja elektriliinide läheduses palju suuri puid, mille seisukord vajab hindamist. Kui puu on haige, suremas või juba kuivanud, on vaid aja küsimus, millal tugevam tuul sellele saatuslikuks saab. Seega oleks tark võtta niisugused puud maha juba enne, kui need murduvad või ümber kukuvad. Kui juba suurem oks võib alla kukkudes põhjustada suurt kahju, mis siis veel puust endast rääkida.