Ardo Ling: Tal on jahimehe staaži 30 aastat. Sellest grupi vanemana 20 aastat ja lisaks on ta ka juhatuse liige. Need, kes on temaga kokku puutunud teavad, et tema puhul on tegemist ütlemata rahumeelse, kalkuleeriva ning asjatundliku inimesega. Tema korraldatud jahid – olgu siis omadele meestele, väliskülalistele või individuaalselt, on peaasjalikult alati koostöös teiste asjatundjatega lihvitud maksimaalse kvaliteedini. Jahiseltsi juhatusse kuuludes on mees väga palju panustanud sellele, mis väärtustab jahikultuuri edendamist Muhu saarel, samas arvestades ka teiste liikmete ettepanekutega. Jahinduse arendamine ja järelkasvu õpetamine on tema puhul olnud poolenisti elutöö.