ÜHISPÖÖRDUMINE ⟩ Visuaalne reostus on meretuulepargi puhul piirkonna elanike vähim mure

Need vastuväited ei ole selle kohta, et seda meretuuleparki ei peaks siia üldse tulema vaid selle kohta, et tehtud KMH on seda halvem, mida rohkem teemasse süveneda.

Allakirjutanud leiavad, et mõjude hindamist tuleks teha põhjalikumalt ja paremini. Vastuväited on selle kohta, et erinevalt mujal tsiviliseeritud maailmas tekkinud praktikast ja arvamustest on siia planeeritav meretuulepark natuke liiga lähedal rannikule. Näiteks sama suurusklassi meretuulepark Inglismaal on 130 km kaugusel rannikust, seda osalt just seetõttu, et välistada infraheli ja madalsagedusliku heli ning muud mõjud maismaa elanikele ja loodusele. Saare Wind Energy tahab tuuleparki ca 10 km kaugusele rannikust.

Käesoleva pöördumise üks eesmärkidest on levitada sõna ja teavitada taolise suursuguse meretuulepargi plaani olemasolust ning sellest, et kui KMH aruanne sellisel kujul läbi läheb, saab arendaja hoonestusõiguse ja hakkabki ehitus pihta.

Teine eesmärk on teavitada sellest, et nüüd on jäänud veel üks oluline samm - kõik asjast huvitatud, sealhulgas ka ajakirjanikud, peaksid tulema homme, neljapäeval Kuressaarde, Thule kojas kell 15.00 toimuvale meretuulepargi KMH aruande avalikule arutelule. See on koht, kus TTJA peab võtma seisukoha neile laekunud ca 80 kirjaliku vastuväite osas. See saab olema põnev ja informatiivne arutelu.

Kui sa hoolid sellest, et välismaiste ettevõtete äriplaaniga ei sõidetaks üle Saaremaa inimeste, elurikkuse ja keskkonna huvidest, siis tule arutelule kuulama, vii ennast kurssi sellega, mis toimub ning näitame ametnikele ja arendajale, et nii suured projektid tuleb teha põhjalikult, korralikult ning mitte arendajate raha säästes kohaliku elu ja looduse arvelt.

Saare Rannarahva Selts MTÜ

Elurikkuse Kaitse MTÜ

MTÜ Karala-Pilguse Hoiuala Selts