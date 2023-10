MUHU UUDISSED ⟩ Liiva kohvikus suab saskud lüia

Nõnna, et ikka juba moast madalast õpetati muistsel aal muhulastele sasku selgeks. Viimsel aal oo inimesed ühna õnnetud, et änam põle nõuksi kohti, kus suaks saskud mäŋŋa. Neh, sõuke viga tuleb küll nobesti ää paranda. Ja nüid, tuleva riede õhta, siis 13-ndamal viinakuu pääval, kellu seitsmest suabkid Liiva kohvikus saskud lüia. Ennassid tuleks kindlasti enne kirja kua anda. Selle jäuks tuleks elista 53 002 113. Sest neh kis oo sial Raunmäe maja kohvikus köin, nie tiadvad, et ruumi sial just undrehti põle. Kellel viel omad paarilist põle, siis sellest põle kua äda. Elista tasub ikka. Küll leidasse poarid koa kokku. Ja kolm eurut raha küsitse igaühe kääst koa. Et kõik ikka mäŋŋist aru suaksid ja keegid sohki ega valskust ep tieks, selle järgi valvab Gunnar Vaho. Vat sõuke uhke õhta tuleb.