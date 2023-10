ILMAR RAAG ⟩ Õppustel mängitu sai paraku tõeks

Viimase 20 aasta jooksul olen ma korduvalt näinud julgeolekuõppuste stsenaariumis täpselt praegust episoodi – juhtub mingi tehnogeeniline õnnetus, mille tagajärjel hakkavad ühiskonnas tekkima pinged. Tihti on seda mängitud hübriidsõja ühe episoodina. Seejuures ei ole Eesti olnud ainulaadne. Sarnaseid õppusi on tehtud pea igas arenenud maailma riigis.

Nüüd siis jõudsin selle ka päriselus ära näha. Õppustel on järgnenud mudeldamine eeldanud, et tekivad energiavarustusega seotud häired, mille tulemusena riigi mingid funktsioonid ei tööta korralikult. Näiteks ei suudeta toota talveks piisavalt sooja või elektrit, et pimedas hakkama saada. See omakorda tekitab igavese küsimuse: “Kes on süüdi?”, mis üldjuhul osutab valitsusele.