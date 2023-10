JUHTKIRI ⟩ Laps on hea, aga seltskond halb

Ühest ülekuulamisprotokollist loeme, et kui politsei poja koju tõi ja emale üle andis, oli laps kurb ja õnnetu. Ta nuttis, kuna sai aru, et oli valesti käitunud. Ema ju teab, et laps on hea, mitte sisimas halb. Lihtsalt seltskond, kuhu ta sattus, oli kehvapoolne. “Õnneks ta on aru saanud, et selle seltskonnaga läbi käies tekivad ainult probleemid,” usub ema.

Loodetavasti olid need noored kodus emale nuttes selgitusi jagades ja politseis ülekuulamisel kahetsust avaldades siirad. Et nad said lollustest õppetunni, mille moraal on, et enne mõtle, kui teed.

Loodetavasti ei pea enam juhtuma, et öösel toovad politseinikud emale-isale koduukse taha noormehe, kes on just õnnekombel elu ja tervisega pääsenud politseisõiduki eest 180-kilomeetrise tunnikiirusega põgenenud autost.

Et ükski ema ei pea enam poja või tütre tegude pärast minestama, nii et politseinikul tuleb talle kodus esmaabi anda. Et ükski lapsevanem ei peaks arutlema teemal, miks peavad ema-isa lapse rumalused kinni maksma. Või otsima vastust küsimusele, miks peab mõni laps teatud eluetapil oma ema või isa kõige nõmedamaks tegelaseks ilma peal.

See lugu on ka katkistest perekondadest, emadest, kel on laste jaoks liiga vähe aega. Isadest, kes on kuskil küll olemas, kuid ei räägi oma lastele heast ja kurjast. Lastest, kellel ei ole hobisid, kes ei viitsi mitte millegagi tegelda.

Teisalt räägib see lugu hoolimatusest. Juba siis, kui eelmisel aastal Saarte Hääles imelikest autoärandamistest kirjutasime, imestasid paljud lugejad ja ka politsei, et miks ometi autoomanikud uksi lahti hoiavad ja koguni võtmed sõidukisse jätavad. Justnagu sada aastat tagasi, mil Saaremaal ukse taha jäetud luud näitas, et kedagi pole kodus, ärge praegu sisse astuge. Ajad on muutunud!