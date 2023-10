DR ERIKA KESKÜLA SELGITAB VÖÖTOHATISE KULGU: Selline on Herpes zoster.

Kuressaare haigla nahaarsti Erika Kesküla sõnul on praegu käes impetiigo-hooaeg, aga jagub ka teisi nahahädasid. Mida see impetiigo siis endast kujutab ja mis on teised lapsi vaevavad nahahaigused?