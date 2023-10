AASTA TURISMITEGIJAD ⟩ Tukkuva ja unustusse langenud väikesaare asemele on kerkinud paradiisisaar

Lisaks söögile ja öömajale pakub Kordon mõnusat meelelahutust ning tänavuse hooaja kaasahaarav melu annab alust arvata, et tehtud on väga tugev start. Kordoni uuenduslik lähenemine ja silmapaistev turundus on Ruhnu saare tuntust ja nähtavust märkimisväärselt kasvatanud. Seega pole ime, kui Ruhnu saar tundub kaardi peal nüüd palju suurem kui varem.