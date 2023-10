Tagastatud ehitismälestiste omanikud saavad taotleda toetust

“Taotlusvooru siht on Nõukogude Liidu okupatsiooni perioodil sundvõõrandatud kultuurimälestiste säilitamine ja korrastamine, et kompenseerida omanikele vahepealset perioodi, mil nad ei saanud oma vara heaperemehelikult hooldada. Taotlusvooru eelarve tuleb erastamisest laekuvast rahast,” ütles muinsuskaitseameti õigusosakonna juhataja Kristo-Taavi Ruus.

“Sealjuures on oluline fakt, et ehitismälestis on omandireformi käigus tagastatud õigusjärgsele omanikule, kuid taotlusvoorust toetuse taotleja ei pea olema see omanik, kellele hoone tagastati. Küll aga peab ta tõestama, et tema omandis olev ehitismälestis on tagastatud omandireformi käigus,” täpsustas Ruus.