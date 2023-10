JUHTKIRI ⟩ Hea õuna-aasta mured ja rõõmud

Kui mandril kurdetakse kehva õuna-aasta üle, siis Saaremaal on puud ubinate all lausa lookas. Kuhu õunad panna, kui neid on ilmselgelt liiga palju, aga ei taha ubinaid niisama kompostihunnikusse visata või, veel hullem, puude alla mädanema jätta või koguni maanteekraavi vedada? Kõiki õunu ju moosiks ei keeda. Ka ei saa iga sordi vilju ületalve säilitada. Üks võimalus on jagada õunu möödakäijatele, nagu seda Saaremaal mitmel pool tehakse. Teine võimalus on teha õuntest mahla.