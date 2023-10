KÕNE IFFILE ⟩ Lahketele pakkujatele võib vabalt öelda ei

Neid telefonimüüjaid, kes mulle helistavad, ikka jagub. Aegade jooksul on mulle pakutud igasuguseid toidulisandeid, mis helistajate reklaamijutu järgi on noorendava toimega ja pikendavad eluiga 150 aastani ning loll on see, kes neid ei söö. Selliste pakkumiste hulk on olnud nii suur, et kui ma peaksin kõik need vastu võtma, siis ma muud ei saakski süüa kui toidulisandeid.