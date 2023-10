MUHU UUDISSED ⟩ Sügise oo kua tuline kiire

Täna õhta kellu neljast uotab Uisu Riina rahvast Liiva pastoroati. Ta käe all suab sial õppe linoollõiget tegema. Neh, kis põle pastoroati jälle natusse aega sattun, ep tiagid, et sial oo ülal sur uhke massin, misega suab igasugu värkisid rükkida. Ja Riina oo selle massinaga sehkendamise omale kenaste selgeks tein ja oo lahkesti nõus omasid tiadmisi jägama. Ennassid tuleks kirja kua anda. Siis Riina tiab materjaalisid varuda parasa porsu. Nõnna et kirjuta riinauisk@gmail.com või elista 55 657 627. Raha küsitse laste ja pensiunääride kääst viistesn eurut ja teeste kääst kakskümmend viis. Selle iest suab tarkust ja kõik materjaalid ja tied või kohvet ja piskviiti kua sõnna kõrva. Ja mudud mõnusasti ja tegusasti veedetud aega. Neh, et pange ennassid kirja. Jõvab viel!