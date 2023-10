JUHTKIRI ⟩ Kaamose kõhedad varjud

Tõsiasi on seegi, et Saksa kaubandushiiu väinaületamine sattub majanduslikus mõttes vägagi tundlikku aega. Me oleme viimased paar aastat kulgenud kestvate hinnatõusude keerises, kusjuures hinnad on kerkinud doominoefektina – üks tõukab üht, teine teist, kolmas kolmandat ja siis jälle algusest peale. Statistika kuulutab küll, et hindade kõrval on kasvanud ka palgad, aga suur osa palgasaajaid ei mõista, kust selline statistika võetakse.