PÖÖRDUMINE ⟩ Kunst on turismisaare oluline kultuuri osa

Kunstiteoste võistluse (varasem nimetus Kuressaare-teemaliste taieste konkurss) algatas 1978. aastal loodud Saaremaa Kunstiklubi. Alates 2017 on nimetuseks Saaremaa kunstiteoste võistlus. Kuni 2017. aastani kaasnes rahalise preemiaga ka see, et linnavalitsus omandas võidutöö linna kunstikogusse. Kahtlemata oli rahaline toetus kunstnikkonnale oluliseks stiimuliks, aga veelgi olulisemaks peame väljundit, mis kasvatab järelkasvu ja arendab loovust.

Seni viimasel, 2020. aasta võistlusel osales ja pälvis auhinna rahvusvaheliselt tuntud Saaremaa juurtega kunstnik Ivar Kaasik. Võistluse töödest on alati koostatud näitus, mis on kujunenud kohaliku kunstielu suursündmuseks.

Avaldame nördimust ja nõutust, et Saaremaa vallavalitsus ei pea vajalikuks nii pikaajalise ja eduka konkursi jätkamist ega leia vahendeid preemia ja konkursi läbiviimise jaoks. Võimalik, et kunstiga tegelejaid igapäevaselt ei märgata, kuid tegelikult on nad olemas ja mängivad olulist rolli Saaremaa kultuuripildis.

Nende kõigi panus näitusetegevusse on väga suur ja neid kõiki innustab teadmine, et kohalik omavalitsus hindab nende loomingut täna ja edaspidi. Oleks väga kahju, kui selline stiimul nagu Saaremaa kunstiteoste võistlus ära kaob. Kunstiga tegelevate inimeste soov on, et neid tunnustataks ja märgataks võrdväärselt teiste valdkondadega ning ühe osana rahvakultuurist.