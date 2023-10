PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Kellad taha! ehk Näljane räägib ikka leivast

Mõni harv arstilkäik ja sedagi minu sudimise peale, sest kui ta meie hulgast nii äkki ära võeti, siis kõige üllatunumad olid just tohtrid, sest kui me salakavalalt ja ette hoiatamata Väudurit altvedanud pumba kõrvale jätame, oli ta terve kui purikas. Ka kõige kangema külmaga käis maikaväel üle õue puude järel ja ma ei mäleta, et tal kunagi nohugi oleks olnud.