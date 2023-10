TERVIS ⟩ Arstiabi kättesaadavusest sügisel 2023

Praegu võime rõõmu tunda selle üle, et oleme juurde saanud mitu uut arsti – üldkirurgi, ortopeedi ning meil on uus, täiskasvanutega tegelev logopeed. Liigume vaikselt, kuid järjekindlalt selles suunas, et meie patsiendid ei jääks vajaliku abita.

Eesti regionaalpoliitika on seni toetanud pigem teenuste suurlinnadesse kontsenteerumist, millega kaasneb paraku ulatuslik ääremaastumine. Saaremaa võimalused selles olukorras on otsida lahendusi eristumiseks ja püüda leida viise, kuidas teha kohapealne elu kohalikele meedikutele võrreldes mandri konkurentidega soodsamaks-atraktiivsemaks. Me ei pruugi sellele mõelda, aga tegelikult on konkurents iga inimese pärast juba ammu varjatult alanud.

Sel sügisel – ja paraku suure tõenäosusega kuni ülejärgmise sügiseni – on meie haiglas raskendatud silmaarsti vastuvõtule aja saamine, nagu oleme seda ka juba varem maininud. Paraku on arstid inimesed, kes peavad ka oma tervise eest hoolt kandma ning aeg-ajalt ka töövõimetuslehel viibima.

Peame tunnistama, et meie tänane võimekus silmaarstiteenuse osutamisel on selline, mida suudame pakkuda. Täname dr Harakut, dr Kala, dr Pürgi, kes oma pingelistest töögraafikutest on leidnud päevad, mil saarlastele vastuvõtte võimaldada. Kahe arstiga on visiitide planeerimine jäänud takistuse taha, kuna laupäevane lennuühendus Tallinnaga on piiratud.

Üldistatult on probleem aga laiem ega puuduta ainuüksi tervishoiusektorit – Saaremaa elukohana ei ole paljude erialade ja ametite esindajatele kahjuks atraktiivne. Olgu siis erialaste võimaluste, sotsiaalse keskkonna või ka probleemide tõttu sobiva elukoha leidmisel.

Leian, et kui otsida murekohti ükskõik millises eluvaldkonnas, siis leiab neid tohutul hulgal. Kuressaare haigla pakutavate teenuste kättesaadavuses tekib pidevalt erinevaid lahendusi ja kahjuks ka uusi probleeme. See on paraku paratamatus.